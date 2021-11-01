2021/11/01 | 09:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنطلق العام الدراسي الجديد في مدارس العراق، اليوم الإثنين، فيما وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، خطابا الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة.وقال وزير التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “يطيب لي ان اخاطبكم اليوم مع اشراقة شمس العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢”، معبىا عن سعادته برؤية المدارس وهي تفتح …

ظهرت المقالة مع إنطلاق العام الدراسي الجديد..



وزير التربية يخاطب الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة أولاً على النور نيوز.

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