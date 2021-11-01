2021/11/01 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغزي: رصد مبلغ (٧،٥) مليار دينار إلى المدينة الصناعيّة في ذي قار

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