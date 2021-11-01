رفع حظر التجوال في قضاء المقدادية

2021/11/01 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر امني، في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، برفع حظر التجوال في قضاء المقدادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية رفعت حظر التجوال في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة بعد فرضه مساء يوم امس بشكل مفاجئ لدواعي امنية".

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