الكاظمي يوجه رسالة للطلبة

2021/11/01 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، رسالة إلى الطلبة مع العام الدراسي الجديد.

وقال الكاظمي، في كلمة له خلال زيارته ثانوية العقيدة وقرعه جرس بدء العام الدراسي الجديد، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (بغداد اليوم): " سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي، أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور، أوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غداً، أوصيكم باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل".

وأضاف: " أقول لكم أبنائي: العراق جميل..



العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راقٍ ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل".

وتابع: " لاتستمعوا لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية، ومعنى العنصرية والطائفية هو أن يكره الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه على الرحلة نفسها، لأنه من غير دين أو قومية، أو غير مذهب، أو غير معتقد وفكر".

وأردف بالقول: "لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم، هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات".

وأكد، أن "العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططاً طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات"، لافتا إلى ان " المستقبل أمامكم تعاونوا مع أهلكم ومع أساتذتكم، فالعراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقي بلدنا".

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