اسعار صرف الدولار تحافظ على استقرارها في الاسواق المحلية

2021/11/01 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حافظت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، على استقرارها في الاسواق المحلية.فقد سجل سعر بيع الدولار 148.250 دينار ا فيما سجل سعر شراء الدولار 147.250 دينار لكل 100 دولار، وهما السعران ذاتهما ليوم أمس الأحد./انتهى7

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