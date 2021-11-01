بالفديو .. طائرات F_16 العراقية تستهدف وكرا للارهابيين شرقي صلاح الدين

2021/11/01 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الامني :" ان طائرات F_16 العراقية نفذت ضربة استهدفت وكرا للارهابيين في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان :" بناءً على متابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة استهدفت خلالها وكرا للارهابيين في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين".واضافت :" خرجت قوة من لواء مغاوير عمليات صلاح الدين لتفتيش مكان الضربة، وتمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين وحاصرت ٣ عناصر من عصابات داعش في المكان "./انتهى9

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