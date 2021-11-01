الكاظمي يوجه الطلبة بجملة توصيات مع بدء العام الدراسي الجديد

2021/11/01 | 10:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، كلمة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022.وقال الكاظمي خلال زيارته لثانوية العقيدة وفقا لبيان صادر عن مكتبه، “سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي، أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور”.وأضاف، “أوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غداً، وأوصيكم باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل”.وتابع، “أقول لكم أبنائي: العراق جميل..العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راقٍ ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون […]

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