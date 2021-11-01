النزاهة تضبط مخالفات بقيمة 16 مليار دينار في عقد محطة توليد كهربائية

2021/11/01 | 10:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، ضبط مخالفات بقيمة 16 مليار دينار في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن “الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بتحرُّكٍ سريعٍ، بعد توافر معلوماتٍ تفيد بوجود هدرٍ للمال العام ومُخالفات في عقد إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في المُحافـظة، مُبيّـنةً أنَّ التحرُّك أسفر عن ضبط الأوليات الخاصَّة بالمشروع، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي الذي تضمن جملةً من الملاحظات التي تحول عن تسليم المشروع”.وأضافت الدائرة أن “الفريق شخَّص إهمالاً وتقصيراً من قبل الدائرة المُستفيدة (شركة أور) والجهة المُنفِّذة للمشروع (الشركة العامة للصناعات الكهربائية) أدَّى إلى […]

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