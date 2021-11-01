2021/11/01 | 10:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مليون تلميذ وطالب عراقي يتوجهون الى مدارسهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 10:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 مليون تلميذ وطالب عراقي يتوجهون الى مدارسهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 مليون تلميذ وطالب عراقي يتوجهون الى مدارسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).