2021/11/01 | 10:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي لطلبة إحدى الثانويات: لاتستمعوا لمحاولات زرع عناوين الطائفية والعنصرية في عقولكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 10:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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