الكاظمي يتحدث للطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد: لا تستمعوا للاشرار (صور)

2021/11/01 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، للطلاب بأن لايستمعوا لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية.

وذكر الكاظمي في بيان له تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2021)، انه "سعيد بوجوده بين أبنائه الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي وذلك من خلال زيارته ثانوية العقيدة ويقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد".

واضاف البيان، "أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور، أوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غدا، وأوصيكم ايضا باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل".

واوضح، ان "العراق جميل..



العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راق ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل"، داعيا الى "عدم الاستماع لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية، ومعنى العنصرية والطائفية هو أن يكره الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه على الرحلة نفسها، لأنه من غير دين أو قومية، أو غير مذهب، أو غير معتقد وفكر".

واكد البيان، "لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم، هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات"، مبينا ان "العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططا طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات".

واشار الى ان "المستقبل أمامكم تعاونوا مع أهلكم ومع أساتذتكم، فالعراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقي بلدنا".

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