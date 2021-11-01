2021/11/01 | 10:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة جنوبية تحدد سعر الإمبير بـ4 آلاف دينار خلال تشرين الثاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة جنوبية تحدد سعر الإمبير بـ4 آلاف دينار خلال تشرين الثاني) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة جنوبية تحدد سعر الإمبير بـ4 آلاف دينار خلال تشرين الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).