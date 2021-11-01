ضبط وإحباط محاولة تهريب (١٣) صقر في منفذ مطار بغداد الدولي

2021/11/01 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أثمرت جهود هيأة المنافذ الحدودية المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافر إماراتي مغادرا من مطار بغداد الدولي.

وأثناء مرور الحقيبة في جهاز السونار في اخر نقطة للتفتيش قبل الشحن تم ضبط واحباط محاولة التهريب بأشراف مباشر من منتسبي هيأة المنافذ وشرطة الكمرك ومركز كمرك المطار .

وتم إحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة المطار وفق محضر مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

هيأة المنافذ الحدودية1 تشرين الثاني 2021

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