انتحار شاب يبلغ من العمر 18 عاما في كربلاء

2021/11/01 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار شاب يبلغ من العمر 18 عاما في محافظة كربلاء.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (1 تشرين الثاني 2021)، ان "شابا يبلغ من العمر 18 عاما اقدم على الانتحار في شقته السكنية بمنطقة البناء الجاهز في محافظة كربلاء".

واضاف، ان "اسباب الانتحار مجهولة، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا الحادثة"، لافتا الى انه تم "نقل الجثة الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات اللازمة".

وسجلت محافظة كربلاء يوم امس حالتي انتحار لشاب وشابة.

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