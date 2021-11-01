بالصوره:ارتفاع اعداد المصابين بالتسمم في ميسان الى قرابة 80 شخصا

2021/11/01 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر طبية بالعمارة عن زيادة

باعداد المصابين بالتسمم في ردهات

مستشفى الصدر التعليمي

وبينت المصادر لمراسل وكالة نون

الخبرية استمرار ردهات مستشفى الصدر

التعليمي في ميسان باستقبال المصابين

والذي بل

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