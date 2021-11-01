2021/11/01 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاثنين، عن رصد 7 مليارات ونصف المليار دينار للمدينة الصناعيّة في ذي قار.وقال الغزي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم رصد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رصد 7 مليارات دينار للمدينة الصناعيّة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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