ارتفاع حالات التسمم في ميسان الى 124 حالة .. والسبب مازال مجهولا

2021/11/01 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة ميسان عن ارتفاع حالات التسمم في المحافظة الى 124 حالة، واتخذت قراراً باغلاق جميع مطاعم المدينة.

وقالت الدائرة في بيان ان فرقا متخصصة من الدائرة توجهت لإسناد وادارة حالة الطوارئ ودراسة مسببات الحالة وتأمين انسيابية عملية علاج الحالات المرضية التي بلغت لغاية ليلة الاحد على الاثنين (124) حالة.

وأوضحت ان التسمم غذائي حسب الاعراض السريرية وهو الاحتمالية الاكثر ترجيحا لحين ظهور نتائج الفحوصات المختبرية.

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