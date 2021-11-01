اجراس المدارس تقرع في بغداد والمحافظات ايذاناً ببدء الدوام الحضوري

2021/11/01 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرعت صباح الاثنين اجراس المدارس في بغداد والمحافظات ايذاناً ببدء العام الدراسي الجديد.

وعاد اليوم أكثر من 11 مليون تلميذ وطالب في بغداد والمحافظات للالتحاق بمقاعد الدراسة لبدء السنة الدراسية 2021 ــ 2022، التي تعد الأطول دواماً، وذلك بعدما قررت وزارة التربية اعتماد أربعة أيام في الأسبوع دواماً حضورياً ويومين إلكترونياً وإلغاء عطلة السبت.

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