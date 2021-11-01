المسبب الرئيسي للعمى في السعودية..ما هو مرض الساد وهل يمكن علاجه؟

2021/11/01 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، عن أحد أنواع أمراض العيون، وهو مرض الساد أو ما يعرف بـ"الماء الأبيض"، اكتشف ما هي أعراض المرض والعوامل التي تزيد احتمالية الإصابة، وكيفية علاجه؟

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