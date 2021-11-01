القضاء العراقي يحكم بالإعدام لقاتل أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

2021/11/01 | 10:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين، حكما بالاعدام بحق احد المتورطين بقتل الصحفيين احمد عبدالصمد وصفاء غالي.

وذكر مصدر امني لـ NRT عربية، (1 تشرين الثاني 2021)، ان "محكمة جنايات البصرة أصدرت اليوم حكما بالاعدام على المتهم بقتل الشهيدين الصحفي احمد عبدالصمد والمصور صفاء غالي".

وفي مطلع الاسبوع الماضي، قررت محكمة جنايات البصرة تأجيل محاكمة قتلة الشهيدين أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي إلى اليوم الاثنين.

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