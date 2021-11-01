استبدال قوات ونقاط تفتيش.. إجراءات مشددة لفرض الأمن في المقدادية

2021/11/01 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اتخذت القيادات الأمنية، الاثنين، إجراءات جديدة مشددة لفرض الأمن في قضاء المقدادية.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (1 تشرين الثاني 2021)، إنه "على خلفية الاحداث الاخيرة الذي شهدها قضاء المقدادية تم اتخاذ عدة اجراءات للسيطرة على الاوضاع فيها".

وأوضح أن "الاجراءات تمثلت في الآتي:

أولا: اخراج افواج شرطة الطوارئ واستبدالها بقوات الجيش في المقدادية.

ثانيا: نشر نقاط أمنية عددها 6 في المناطق تعرضت للهجمات.

ثالثا: تحصين المناطق التي شهدت خروقات في عموم المقدادية وشق طرق في البساتين للسيطرة عليها.

رابعا: نشر قوات أمنية داخل القرى التي شهدت أوضاع وتوترات وهي نهر الامام والميثاق.

خامسا: نصب 3 كاميرات حرارية في المنطقة المنكوبة".

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