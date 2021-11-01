دراسة تشير إلى علاقة بين تلوث الهواء وانخفاض الخصوبة عند الذكور

2021/11/01 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت دراسة أجريت على الفئران، "طريقة محتملة"، يمكن أن يؤثر بها تلوث الهواء على خصوبة الذكور بين الثدييات.

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