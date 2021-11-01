ضبط 13 صقرًا اثناء تهريبه عبر مطار بغداد

2021/11/01 | 10:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في منفذ مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للهيئة أن “جهود الهيئة المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وجميع البضائع والمسافرين اثمرت عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافر إماراتي مغادراً من مطار بغداد الدولي”.وأوضح أنه “أثناء مرور الحقيبة في جهاز السونار في آخر نقطة للتفتيش قبل الشحن تم ضبط وإحباط محاولة التهريب بإشراف مباشر من منتسبي هيئة المنافذ وشرطة الكمرك ومركز كمرك المطار” .وتابع، انه “تم إحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة المطار وفق محضر مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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