الكاظمي يقرع جرس العام الدراسي الجديد ويدعو إلى إحترام الأساتذة والاستماع لتوصياتهم

2021/11/01 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرس بدء العام الدراسي الجديد، خلال زيارته ثانوية العقيدة في بغداد.وقال الكاظمي في كلمته أمام الطلبة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي، أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور”.وأضاف، “أوصيكم بالاجتهاد …

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