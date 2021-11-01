لماذا انتصر اليمنيون في الماضي وهُزِمُوا في الحاضر؟ - منذر علي

2021/11/01 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي ثمة من سيتطوع بالإجابة عن هذا السؤال، وسيقول، بدون رويِّة، بأن اليمنيين انتصروا في الماضي لأنَّ الظروف الإقليمية والدولية كانت مواتية، وانهزموا في الحاضر لأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد كذلك.



غير أنَّ مثل هذه المقاربة المتهافتة للنصر والهزيمة ليست سوى تعبيرٍ فجٍ عن فقر في الخيال، ومحاولةٍ بائسة لإنكار الدور المتميز للنخب الوطنية التي قادت المشروع الوطني في الماضي، وإعفاء وتبريرٍ لأخطاء النخب ......





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