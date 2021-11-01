عندما تحطّم التاريخ على مشارف القرن العشرين - قاسم المحبشي

2021/11/01 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي على مشارف القرن العشرين كان المشروع الحداثي الغربي يقف عند مفترق طرق مجهولة وقاسية، إذ بدت إن القوى الحضارية والثقافية والمدنية التي صنعت الحداثة منذ بداية النهضة أي قوى العقل والعلم والديمقراطية قد استنفدت طاقاتها ووضعت على المحك لأول مرة، واكتسبت مسارات جديدة.



قد برزت ثلاث قوى اجتماعية جديدة كانت تتأهب لخوض المعركة القادمة؛ الليبرالية الانجلوسيكسونية الذي بشر بها جون لوك في بدء القرن الثامن عشر ......





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