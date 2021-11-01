حركة النهضة الاسلامية التونسية مالها وما عليها - كامل عباس

2021/11/01 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_عباس مدخل:يُعد الدين بحق جنين العقل البشري وهو ظاهرة من أعقد الظواهر التي عرفها التاريخ..



ذاد في التعقيد أمران 1- الفترة الطويلة التي استغرقها التطور لينتقل مركزه من الوحي الى العقل , 2- ارتباط الدين بالمقدس وتوريث ذلك من الآباء الى الأبناء .



اعتذر هنا من كل المؤمنين الذين قد تصطدمهم مناقشتي لنبيهم محمد كرجل غير معصوم عن الخطأ مع انني أعتبره من كبار المناضلين في التاريخ .



الاسلام بهذا ......





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