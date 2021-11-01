2021/11/01 | 10:50 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 1 نوفمبر 2021 | 10:24 صباحاً

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رغم انتهاء ولايتها..



الحكومة تعتزم ابرام عقود ضخمة مع السعودية بعشرات المليارات

كشف رئيس الوفد العراقي المفاوض في (اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية) وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، الاثنين، عن عزم حكومة تصريف الاعمال توقيع عقود ضخمة مع السعودية قبيل انتهاء فترة حكومته الحالية للمشاركة الاستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيمايوية، مبيناً أن تلك الاستثمارات تقدر بعشرات مليارات الدولارات في عموم البلاد.



وقال إسماعيل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “العراق يتفاوض مع شركة (أرامكو) لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية”، مبيناً أن “نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء من البلدين للاتفاق على مسودة عقود طويلة ترضي تطلعات ومصلحة البلدين”.



وأشار الى “تكثيف اللجنة العراقية المتفاوضة نقاشاتها الجدية مع شركة (أكوا باور -Acwa Power) السعودية لبناء محطات لتحلية المياة (Water desalination) والطاقة النظيفة (clean energy) ومحطات الطاقة الشمسية (Solar energy) لإدخالهم في سوق الطاقة المحلية”.



وكشف وزير النفط “عن مناقشات مكثفة تجري منذ نيسان الماضي بين شركة (سابك السعودية SABIC) وتطورت بنتائج إيجابية بصياغة الى مذكرة خاصة سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الجلسات المقبلة للمناقشة حول مشاركتها العراق بحصة مكافئة لاستثمار مشروع (نبراس) للبتروكيماويات في البصرة بموجب اتفاقية موقعة بين وزارة الصناعة و شركة (رويال داتش شل) لإقامة مجمع للبتروكيماويات في البصرة وسينتج مليوناً و800 ألف طن سنوياً”.



وبين أنه “من الطبيعي وجود اهتمام للشركات السعودية ببلد كبير مثل العراق يربو عدد سكانه على 40 مليون نسمة وبثقافة شعب استهلاكي يميل الى الرفاهية مع موارد العراق الذاتية الطبيعية، وهذا حق طبيعي أسوة بشعوب الدول الاخرى

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