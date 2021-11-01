المنافذ: إحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في مطار بغداد الدولي

2021/11/01 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في منفذ مطار بغداد الدولي.وذكر بيان للهيئة، أن “جهود الهيئة المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وجميع البضائع والمسافرين اثمرت عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافر إماراتي مغادراً من مطار بغداد الدولي”.وأوضح أنه […]

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