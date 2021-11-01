الإعدام بحق قاتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

2021/11/01 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت رئاسة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الأثنين، حكما بالإعدام بحق المتهم (ح .ك ) بقضية قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي.

وذكرت رئاسة المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم إرسال الحكم الى المحكمة التمييزية للمصادقة عليه واكتساب الدرجة القطعية تمهيدا لتنفيذه".وفي يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2020) أطلق مسلحون النار على الإعلامي أحمد عبد الصمد، ومصوره صفاء غالي في سيارتهما، عندما كانا يغادران ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، ما أسفر عن مقتل عبد الصمد على الفور وإصابة صفاء غالي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث.

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