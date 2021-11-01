نفط ميسان تعتزم انجاز مشروعاً لإستثمار الغاز في حقل الحلفاية بطاقة 300 مقمق

2021/11/01 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير عام شركة نفط ميسان، علي جاسم، أن الشركة تعمل حالياً على اسثمار الغاز المصاحب في حقل الحلفاية النفطي.

وقال جاسم إن "المشروع يهدف حاليا لإستثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً"، مشيراً الى أن "نسبة الانجاز في المشروع بلغت حتى الان 42٪".

وأضاف أن "المشروع سيوفر الغاز الجاف للمحطات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء وكذلك محطة ميسان الاستثمارية"، مبيناً أنه "سينجز نهاية العام المقبل".

ولفت الى أنه "سينتج 40 طناً من الكبريت و2300 طن من غاز LPG و26 الف برميل من الكوندسيت الذي يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين النفط الخام في الحقل".

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