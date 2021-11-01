الرئيس الجزائري يعلن عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر المغرب

2021/11/01 | 11:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مركبة تُظهر العلمين الجزائري والمغربي © ا ف ب رياض كرامدي, فضل سنة الجزائر (أ ف ب) – قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وذلك بسبب “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”، وفق ما جاء في […]

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