2021/11/01 | 11:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعطي درسا في الوطنية في أول أيام العام الدراسي الجديد في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 11:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعطي درسا في الوطنية في أول أيام العام الدراسي الجديد في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعطي درسا في الوطنية في أول أيام العام الدراسي الجديد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).