الحشد الشعبي يعلن مقتل أربعة دواعش والقبض على اخر في قاطع صلاح الدين

2021/11/01 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، ان اللواء التاسع في الحشد قتل اربعة دواعش والقى القبض على آخر في منطقة العيث في قاطع صلاح الدين./انتهى7

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