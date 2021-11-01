الكاظمي يوجه الطلبة بجملة توصيات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد (صور)

2021/11/01 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، بجملة توصيات الى طلبة

المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.

وزار الكاظمي ثانوية العقيدة وقرع جرس

بدء العام الدراسي الجديد، وقال في كلمة

له: "سعيد بو

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