النزاهة تشخص مخالفات بعقد إنشاء محطة كهربائيـة تسبَّب بهـدر 16 مليار دينار

2021/11/01 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شخَّصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

اليوم الاثنين، مخالفات في عقد إنشاء

محطة توليد كهربائية، فيما كشفت عن

تسبُّبه بهدرٍ قيمتُهُ أكثر من

(16,000,000,000) مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيا

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