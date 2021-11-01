2021/11/01 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الاثنين، إحباط محاولة تهريب 13 "صقرا" في

منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "جهود هيئة المنافذ

الحدودية المتمثلة في الإشراف وا

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