شرطة نينوى تطيح بـ”أبي براء” في أيسر الموصل

2021/11/01 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شرطة محافظة نينوى، اليوم الاثنين إلقاء القبض على “الإرهابي” المكنى أبو براء في أيسر الموصل.وذكرت الشرطة، في بيان، أن “فوج طوارئ الشرطة الأول في شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات مؤكدة ومن خلال البحث والتحري والمتابعة المستمرة، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (ابو البراء) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى […]

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