2021/11/01 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، بتفكيك شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 6 أفراد في محافظتي ميسان وذي قار.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بناءً على معلومات استخبارية وموافقات قضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات مكونة من (6) أفراد إثر تعقبهم في محافظتي ميسان وذي قار".وأضاف أن "المتهمين ضبط بحوزتهم (2) كغم من مادة الكرستال و(25.000) حبة مخدرة"، مشيراً إلى أنه "تم تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا ببيعها في المحافظات الجنوبية".وأشار إلى أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة (28/ مخدرات) وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).