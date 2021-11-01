الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في إحدى مدارس بغداد

2021/11/01 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور ثانوية العقيدة ويقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد، وقال في كلمة له: 🔵 سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي.🔵 أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور.🔵 … Readmore

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