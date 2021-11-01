جنايات البصرة تصدر حكماً بإعدام قاتل الشهيدين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي

2021/11/01 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالاعدام بحق المتهم بقتل الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي.

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