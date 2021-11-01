مصدر مطلع: الإطار التنسيقي يصر على اختيار رئس الوزراء من خلاله

2021/11/01 | 11:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون، عن أن رئيس الوزراء سينبثق من الاطار التنسيقي، مؤكداً ان الاطار التنسيقي له الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه ان “ترشيح رئيس الوزراء المقبل، ووفقا لمجريات … Readmore

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