القبض على إرهابي شرقي صلاح الدين

2021/11/01 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأثنين، من القبض على مسلح تابع لتنظيم داعش شرقي صلاح الدين

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قوة من اللواء التاسع في الحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على مسلح تابع لتنظيم داعش في منطقة العيث شرقي محافظة صلاح الدين فر من الوكر الذي دمرته طائرات F_16 العراقية".

وأضاف أن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي ولواء مغاوير عمليات صلاح الدين تحاصر مكان الضربة، بحثا عن ٣ عناصر من عصابات داعش في المكان ذاته"، مبيناً أن "العملية مستمرة حتى هذه اللحظة".

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