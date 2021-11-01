بغداد اليوم تعرض أسعار صرف الدولار بعموم العراق

2021/11/01 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تعرض بغداد اليوم، الإثنين، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في عموم البلاد.

وجاءت الأسعار على النحو الآتي:-

بغداد

سعر البيع 148.250 دينار.

سعر الشراء 147.250 دينار.

الشمال

سعر البيع 148.500 دينار.

سعر الشراء 147.500 دينار.

الجنوب

سعر البيع 148.500 دينار.

سعر الشراء 147.500 دينار.

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