2021/11/01 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فكك جهاز الامن الوطني في واسط شبكة لتجارة المخدرات تنشط بثلاث محافظات.وذكر بيان للجهاز :" ان الشبكة مكونة من (6) افراد ، وتم تفكيكها اثر تعقبها في محافظتي ميسان و ذي قار،بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ".واضاف البيان انه :" ضبطت بحوزة افراد الشبكة كيلو غرامان من مادة الكرستال و(25.000) حبة مخدرة "./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني في واسط يفكك شبكة لتجارة المخدرات تنشط بثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني في واسط يفكك شبكة لتجارة المخدرات تنشط بثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).