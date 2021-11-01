متظاهرون في البصرة يطالبون بمحاكمة المتهمين الاخرين بقتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي

2021/11/01 | 11:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تظاهر العشرات من البصريين امام محكمة الاستئناف ، بعد قرار حكم الاعدام بحق احد قتلة الشهيدين الصحفي احمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي ، مطالبين بملاحقة المتهمين الاخرين المشتركين بجريمة قتل الصحفيين ومحاكمتهم .وكانت رئاسة محكمة استئناف البصرة اصدرت اليوم الاثنين حكما بالاعدام بحق مدان بقضية قتل الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي./انتهى

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