2021/11/01 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية وموافقات قضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات مؤلفة من (6) افراد اثر تعقبهم في محافظتي ميسان …

ظهرت المقالة الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).