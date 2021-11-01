اكثر من 3 مليار دولار.. البنك المركزي باع نصف ايرادات العراق من الدولار الشهر الماضي والاخر لتعزيز الاحتياطي

2021/11/01 | 11:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال شهر تشرين الاول الماضي أكثر من ثلاثة مليارات دولار ، وهو مايعادل نصف واردات العراق من العملة الصعبة خلال شهر والقادمة من مبيعات النفط.

وباع البنك المركزي خلال شهر تشرين الاول الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 3 مليارات و147 مليونا و279 الف دولار، وبمعدل 174 مليونا و 848 الفا و861 دولاراً يوميا، منخفضة عن شهر آب الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 211 مليونا و852 الفاً و394 دولارا”.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.

وفي ايلول الماضي بلغت ايرادات العراق من مبيعات النفط 6.7 مليار دولار، مايعني ان العراق باع نصف وارداته الشهرية من العملة الصعبة، وذهب النصف الاخر لتعزيز احتياطي البنك المركزي من الدولار.

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