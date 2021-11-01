الأمن الوطني في واسط يفكك شبكة لتجارة المخدرات

2021/11/01 | 11:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بناءً على معلومات استخبارية وموافقات قضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات مكونة من (6) افراد اثر تعقبهم في محافظتي ميسان و ذي قار، وضبط بحوزتهم (2) كغم من مادة الكرستال و(25.000) حبة مخدرة ، اذ جرى تدوين اقوالهم ابتدائياً واعترفوا ببيعها في المحافظات الجنوبية ، وقد تم توقيفهم وفق المادة (28/ مخدرات) واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.=============١ تشرين الثاني ٢٠٢١

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