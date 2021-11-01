2021/11/01 | 11:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق "عيادات متنقلة" توفر العلاج المجاني للمناطق الفقيرة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/01 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق "عيادات متنقلة" توفر العلاج المجاني للمناطق الفقيرة في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق "عيادات متنقلة" توفر العلاج المجاني للمناطق الفقيرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).